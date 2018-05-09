المتوسط:

قدم نادي الصـداقــة العزاء إلى كل منتسبيّ ورواد النادي وجميع أهالي بلدية شحـــات والوسط الرياضي في رحيل المدافع الدولي داوود بولبن قائد فريق كرة القدم بالنادي، إثر تعرضه لحادث سير أليم صباح اليوم الأربعاء.

توفي المدافع الدولي ولاعب «أهلي طرابلس» والمنتخب الوطني سابقا عمر داوود إثر حادث أليم تعرض له فجر هذا اليوم بمنطقة صمبر بمدينة شحــات.

يشــار إلى أن مراسم صلاة الظهر والجنــازة ستقــام اليوم الأربعاء بمقـر نادي الصداقة، وسيوارى الجثمــان بمقبرة المدينــة بعد صلاة الظهــر.

The post نادي الصداقة ناعيا «داوود بولبن»: رحل قائد الفريق appeared first on صحيفة المتوسط.

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