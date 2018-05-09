الليبية للبريد والاتصالات تكشف حقيقة اجتماع جمعيتها العمومية برئاسة معيتيق

أعربت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، اليوم الأربعاء، عن استغرابها من ترأس عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، أمس الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية، رغم صدور حكم قضائي بوقف نفاذ قرار توليه هذا المنصب .

وكشفت الشركة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء- وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه- أن محكمة شمال طرابلس الابتدائية الدائرة المدنية الثامنة، أصدرت حكماً في الشق المستعجل في الطعن رقم 489/2018 بشأن الجمعية العمومية للقابضة للاتصالات، موضحة أن حكم محكمة شمال طرابلس قضى بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 374 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة برئاسة عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن الذي تم تأجيل جلسة النظر فيه إلى جلسة 21يوليو 2018.

وأعربت الشركة، عن انتقادها للأخبار التي تم نشرها على صفحة إدارة التواصل والإعلام التابعة لحكومة الوفاق، وكذلك ما نشر على صفحة النائب معيتيق، بشأن انعقاد اجتماع برئاسة معيتيق تحت مسمى الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع لا يعد إلا كونه اجتماع ضم كل من النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الاقتصاد، ووزير التخطيط، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بعيدا عن مسمى الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد.

كما أكدت الشركة، أن الحكم يأتي قبل أيام من الدعوة التي تمت لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد القابضة الثلاثاء الموافق 8/5/2018 برئاسة معيتيق وعضوية وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والتخطيط والمواصلات ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ورئيس الهيئة العامة للاتصالات.

وقالت الشركة، أن إي اجتماع للجمعية العمومية للشركة بالاستناد إلى الأمر الموقوف، يعتبر باطل ولا يعدو كونه قفزا على الأحكام القضائية ومخالفتها وإهدار حجيتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية