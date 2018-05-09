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حملة أغرس شجرة تستهدف غابة جودائم

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

خاص

تعتزم جمعية الارض اطلاق مبادرة ” أغرس شجرة ” للمحافظة على المقدّرات الطبيعية في غابة جودائم خاصة بعد تكرر عمليات الاعتداء علي الغابة بقوة السلاح.

وتأتي مبادرة ” أغرس شجرة ” ضمن إسهامات الجمعية في تحقيق أهداف الحفاظ علي البيئة من خلال دعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ودعم الحياة الفطرية وتقليل آثار زحف الرمال نتيجة عمليات التجريف.

وتهدف المبادرة كذلك إلى تحسين التنوع الإحيائي والمناخ من خلال إعادة استزراع أنواع الأشجار التي كانت متواجدة في المنطقة وتقليل انجراف التربة وزحف الرمال وخفض درجة الحرارة وامتصاص ثاني أكسيد الكربون للحد من التلوث وإيجاد بيئة طبيعية للحياة الفطرية المحلية والمهاجرة وتأمين الهواء النقي والمناظر الخلابة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض من المنطقة.

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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