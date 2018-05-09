افتتاح المعرض الثاني على مستوى المعاهد المتوسطة في مصراتة

افتتح على أرض معرض مصراتة الدولي، المعرض السنوي الثاني على مستوى المعاهد المتوسطة، أمس الثلاثاء، تحت شعار “مهارات فنية.. فإبداع .. فتميز”.

وأكدت بلدية مصراتة على صفحتها الرسمية، أن 16 بلدية شاركت في هذا المعرض الذي يشرف عليه مكتب المعاهد الفنية المتوسطة في مصراتة.

كما وبين أن المعرض شمل 30 جناحاً، بالإضافة إلى بازار خيري تشارك فيه عدة مؤسسات خيرية وأهلية، والذي خصص ريعه إلى مركز جامعة مصراتة للتأهيل البدني (الأطراف الصناعية).

يذكر أنه سيقام على هامش المعرض للبلديات المشاركة الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام، إقامة دوري لكرة القدم الخماسية، والكرة الطائرة، وكذلك لعبة الشطرنج وتنس الطاولة، إلى جانب سباق اختراق الضاحية.

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