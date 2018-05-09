مفوضية اللاجئين تعلن إجلاء 132 مهاجرا من ليبيا إلى النيجر

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين، أمس الثلاثاء، إجلاء 132 لاجئ من ليبيا إلى النيجر.

وكشف المسؤول بالمفوضية عمر بوغرسة، رحلة إجلاء أخرى مقررة الأسبوع المقبل من ليبيا إلى النيجر، قائلا “ث مة مئات الآلاف من المهاجرين معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء في ليبيا، ووصل بعضهم أملا في العبور إلى أوروبا بحرا، ويمر كثير منهم بظروف رهيبة وإساءة معاملة منها العمالة القسرية والتعذيب لدى وقوعهم في أيدي شبكات التهريب والعصابات المسلحة في ليبيا”.

وكانت المفوضية قد أجلت نحو 1000 لاجئ وطالب لجوء إلى النيجر، لكن العملية توقفت بسبب تأجيل توطينهم في دول غربية، وكان بضع مئات من اللاجئين وطالبي اللجوء قد نقلوا من ليبيا مباشرة، لكن الأعداد تراجعت بسبب إخلاء معظم السفارات الغربية في ليبيا عام 2014.

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