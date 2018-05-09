ليبيا على قائمة أهداف القاعدة

هدد تنظيم القاعدة الشركات الغربية التي تعمل ضمن المنطقة الواقعة من ليبيا إلى موريتانيا، مؤكداً أنها هدف له لشن هجماته الإرهابية عليها.

وقال التنظيم في بيان ترجمع موقع “سايت”، أن الشركات والمؤسسات الفرنسية تمثل أول أهدافه، ووصفها بأنها ضمن الحكومات التي تحافظ على وجودها واستمراريتها عن طريق استثماراتها داخل هذه الدول.

وقالت القاعدة أن هذا البيان جاء كتنبيه لدول شمال أفريقيا التي أصبحت أهدافاً أولية لعناصر التنظيم الإرهابي.

وكانت صحيفة نورث أفريكا بوست قد حذرت مطلع شهر مارس الماضي من ظهور إشارات لتنامي التنظيمات الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة، مشيرة إلى أنها ضربت عدد من المناطق التي تعاني من هشاشة أنظمتها الأمنية.

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