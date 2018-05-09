تونس: إيقاف 24 شخصا على الحدود الليبية

قالت وزارة الدفاع التونسي إن دوريات عسكرية أوقفت فجر اليوم الأربعاء 24 شخصا كانوا على متن شحنات لتهريب الوقود بمحاذاة المنطقة العسكرية العازلة مع ليبيا.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن الدوريات البرية المشتركة العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة التابعة لولاية تطاوين، أطلقت حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم الأربعاء، عيارات نارية تحذيرية في الهواء، لإيقاف 19 شاحنة تهريب دون لوحات منجمية.

وتمكنت الدوريات وفق البلاغ، من حجز 120 ألف لتر من المحروقات محملة على 10 شاحنات، وحجز حاويات فارغة على بقية الشاحنات كما تم إيقاف 24 فردا دون وثائق هوية صرحوا بأنهم أصيلي منطقتي “رمادة” و”الذهيبة” ( ولاية تطاوين) والاحتفاظ بالمحجوز وبالأشخاص في انتظار تسليمهم إلى المصالح الأمنية والديوانية بالجهة.

يذكر أن المنطقة الحدودية التونسية مع ليبيا تشهد دائما عمليات كر وفر بين الوحدات الأمنية أو العسكرية وقد ألقي القبض في مرات سابقة على عدد من الهربين وحجز سياراتهم.

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