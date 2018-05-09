الملتقى الوطني الليبي يعقد جلسات تشاورية اليوم في طرابلس

أعلن الملتقى الوطني الليبي بدء عقد جلسات تشاورية في طرابلس، اليوم الأربعاء، برعاية مركز الحوار الإنساني المكلف من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

ونشر حساب الملتقى الوطني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورًا للجلسات التي حضرها عدد من النشطاء والشخصيات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني النسائية والجهات الحكومية بالمدينة.

والملتقى الوطني الليبي، يعد إحدى مراحل خطة المبعوث غسان سلامة لحل الأزمة الليبية.

وكان المبعوث الأممي قال خلال كلمة له بإحدى جلسات الملتقى التشاورية في طرابلس إن الملتقى الوطني الليبي هو «الطريقة المثلى لكي يرافقنا الشعب الليبي نفسه في إعادة بناء الدولة الليبية»، مؤكدًا أنه «لا يمكن أن نتصور إعادة بناء دولة كبيرة مثل ليبيا، ونحن ندير ظهرنا لأهالي ليبيا».

وأضاف المبعوث الأممي أن العنصر الأخير في خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا هو الملتقى الوطني الذي يهدف إلى «الاستماع إلى الشعب الليبي واحترام إرادته وليس الابتعاد عنه أو الزعم بالتحدث باسمه دون الاستماع المسبق له».

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