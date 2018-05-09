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الملتقى الوطني الليبي يعقد جلسات تشاورية اليوم في طرابلس

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أعلن الملتقى الوطني الليبي بدء عقد جلسات تشاورية في طرابلس، اليوم الأربعاء، برعاية مركز الحوار الإنساني المكلف من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

ونشر حساب الملتقى الوطني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورًا للجلسات التي حضرها عدد من النشطاء والشخصيات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني النسائية والجهات الحكومية بالمدينة.

والملتقى الوطني الليبي، يعد إحدى مراحل خطة المبعوث غسان سلامة لحل الأزمة الليبية.

وكان المبعوث الأممي قال خلال كلمة له بإحدى جلسات الملتقى التشاورية في طرابلس إن الملتقى الوطني الليبي هو «الطريقة المثلى لكي يرافقنا الشعب الليبي نفسه في إعادة بناء الدولة الليبية»، مؤكدًا أنه «لا يمكن أن نتصور إعادة بناء دولة كبيرة مثل ليبيا، ونحن ندير ظهرنا لأهالي ليبيا».

وأضاف المبعوث الأممي أن العنصر الأخير في خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا هو الملتقى الوطني الذي يهدف إلى «الاستماع إلى الشعب الليبي واحترام إرادته وليس الابتعاد عنه أو الزعم بالتحدث باسمه دون الاستماع المسبق له».

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • خليفة حفتر
    مع تقديري لدور خليفة حفتر في معارضته للقذافي ودوره لمحاربة الارهابيين بعد ثورة 17 فبراير وخاصة في بنغازي ، ومع استنكاري لتصرف قوات الكرامة الاجرامي مع المواطنين المعارضين لسلطته فأني ارى ان تمسكه بلقب القائد العام للجيش الليبي وعدم قبوله لسلطة وزير الدفاع والحكومة هو الذي يعرقل عدم الوصول الى اتفاق سياسي بين مجلس النواب المختطف من طرف مليشية عقيلة المسيطره على مجلس النواب ومجلس الدولة . وبالمناسبة علينا ان نشكر السيد عبد الرحمن السويحلي على قبوله لقرار اغلبية اعضاء مجلس الدولة وتسليمه رئاسة المجلس الى ممثل الاغلبية في انتخايات حرة .
    وللوصول الى اتفاق سياسي لا بد ان يقبل خليفة حفتر التنازل على مطالبته بمنصب القائدلعام للجيش الليبي وقبوله منصب رئيس الاركان خاضع لوزير الدفاع والحكومة او قبول منصب وزير الدفاع خاضع لرئيس الوزراء وتعيين رئيس للاركان يجمع عليه قواد الجيش في شرق البلاد وغربها ، مع تحرير مجلس النواب من سيطرة مليشية عقيلة وانصاره للعب دوره الذي كلفه به اتفاق الصخيرات .

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