«شحات» تعنى «داوود بولبن» وتعلن 3 أيام حدادًا رسميًا على روحه

أعـلن المجلس البلدي شحــات الحداد الرسمي لمدة 3 أيـام بكافة إداراته وفروعه، حداداً على روح فقيد المدينة المدافع الدولي عمر داوود بولبن، الذي غيبه الموت صباح اليوم الأربعاء، إثر حادث سير أليم بمنطقة صمبر.

ونعى المجلس البلديّ ببلدية شحات وفاة المدافع الدولي عمر داوود بولبن إلى جميع الأهالي بالبلدية والوسط الرياضي الليبيّ وأسرة نادي الصـداقـة، والذي غيبه الموت اليوم إثر حادث سير أليم بمنطقة صمبر بمدينة شحــات.

توفي المدافع الدولي ولاعب «أهلي طرابلس» والمنتخب الوطني سابقا عمر داوود إثر حادث أليم تعرض له فجر هذا اليوم بمنطقة صمبر بمدينة شحــات.

يشــار إلى أن مراسم صلاة الظهر والجنــازة ستقــام اليوم الأربعاء بمقـر نادي الصداقة، وسيوارى الجثمــان بمقبرة المدينــة بعد صلاة الظهــر.

