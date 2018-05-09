بعد ليلة دامية .. الجيش يعلن مقتل 3 متطرفين والقبض على القيادي الإرهابي” أبو علي التونسي”

تمكنت قوات الجيش من قتل ثلاثة إرهابيين من جنسيات أجنبية مختلفة جنوبي درنة خلال قصف مكثف أمس الثلاثاء.

وأكد المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24، أن قوات الجيش تمكنت أيضا من القاء القبض على الإرهابي التونسي المكني “بأبو علي التونسي” أحد عناصر جماعة أبو سليم الإرهابية التابعة لشورى درنة الإرهابي وتنظيم القاعدة ( المدرجة على لائحة الإرهاب) خلف مزرعة زيدان التي تتمركز بها الجماعات الارهابية جنوبي درنة الواقعة بين طريق الاردام و الحيلة.

يشار إلى أن جماعة أبو سليم الإرهابية كانت تنكر وجود أجانب في صفوفها. وكانت قوات الجيش استهدفت محاور الحيلة والظهر الحمر في مدينة درنة، بالمدفعية الثقيلة، بشكل مكثف.

وكان المحور الجنوبي والشرقي لمدينة درنة قد شهد الاثنين، معارك طاحنة حيث تقدمت قوات الجيش باتجاه مصنع الدقيق بمنطقة الفتائح ووادى بنت وتمت السيطرة عليهم بالكامل وسط تراجع الإرهابيين بدرنة الى داخل المدينة.

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