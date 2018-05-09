ضبط 187 تاجر مخدرات في الفترة من يناير إلى مارس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، من ضبط 187 متهمًا، بتهم حيازة مخدرات والاتجار فيها.

وأكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق ، خلال بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن عدد القضايا المسجلة من قبل الإدارة خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2018 بلغت 141 قضية، مشيرة إلى أن عدد المتهمين وصل إلى 187، بينهم 176 ليبيًا و4 عرب و7 أجانب،.

وأكدت الوزارة، أن كمية الحشيش المضبوطة بلغت حوالي 36 كيلو، فيما تم ضبط 300 جرام مخدر كوكايين، بينما بلغ عدد الأقراص المخدرة المضبوطة حوالي 28 ألف قرص، ,4 آلاف زجاجة خمر.

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