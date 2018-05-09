الرئاسي يحل قوة الردع

العنوان-طرابلس

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرار رقم 555 والذي يقضي بإنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتكون له الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة على أن يتبع لوزارة داخلية الوفاق.

المجلس الرئاسي أشار في نص القرار إلى أن يكون مقر الجهاز الرئيسي وموطنه القانوني مدينة طرابلس على أن يتم منحه عدد كافي من الفروع يحدد نطاقها المكاني وكيفية مباشرتها لمهامها بقرار من وزير الداخلية.

وأوضح المجلس الإختصاصات التي سيتولاها الجهاز والتي تتمثل بتنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والوقودو السرقة والحرابة.

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