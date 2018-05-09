تونس تضبط 24 شخصاً قرب المنطقة العسكرية العازلة مع ليبيا

تمكنت دوريات عسكرية تونسية فجر اليوم الأربعاء، من ضبط 24 شخصاً كانوا على متن شاحنات لتهريب الوقود بمحاذاة المنطقة العسكرية العازلة مع ليبيا.

وأكدت وزارة الدفاع التونسية عبر موقعها الرسمي، أن الدوريات البرية المشتركة العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة التابعة لولاية تطاوين، أطلقت ، عيارات نارية تحذيرية في الهواء، لإيقاف 19 شاحنة تهريب دون لوحات.

ووفقاً للوزارة، تمكنت الدوريات وفق البلاغ، من حجز 120 ألف لتر من المحروقات محملة على 10 شاحنات، إلى جانب حجز حاويات، كما تم إيقاف 24 فرداً دون وثائق رسمية.

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