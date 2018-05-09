بوشناف يتعهد ببسط الأمن ويراهن على المواطن

أكد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، التزام الجهات الأمنية بواجبها القانوني المتمثل في بسط الأمن وإحكام السيطرة، مراهناً على مستوى تفهّم المواطنين لطبيعة عمل رجال الأمن وأنهم لن يتوانوا عن مساندتهم.

وقال بوشناف أن تلبية وزارة الداخلية واستجابتها للبلاغات المقدمة لها من قبل المواطنين يعد واجباً، لكنها عندما ترصد الأخطار والخروقات الأمنية المحتملة من خلال أجهزتها الرسمية فإن هذا الأمر يتحول إلى واجب تحركه دوافع أخلاقية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن مراكز الأمن والمديريات العامة تقوم بالتكليفات الرسمية التي تقدم لها بالشكل المطلوب في سبيل توفير الأمن للمواطن، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت في تنفيذ خطة أمنية مقسمة إلى مراحل.

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