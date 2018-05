«العامة للمعلومات» توقع 5 اتفاقيات لخدمة مجتمع البيانات المكانية

المتوسط:

وقعت الهيئة العامة للمعلومات، اليوم الأربعاء، خمس اتفاقيات لتوريد الخدمات الرئيسية مع عدد من الجهات الراعية للبيانات المكانية، وهي “هيئة المشروعات العامة، والهيئة العامة للسياحة، والمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومصلحة التخطيط العمراني، والشركة العامة للكهرباء”.

وتهدف تلك الاتفاقيات إلى التعاون في مجالات توريد واستخدام ونشر البيانات والمعلومات المكانية، في إطار توجهات الهيئة للاستفادة من المشروع الوطني “البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية” في دعم القرار وتطوير أداء المؤسسات الوطنية والرقي بأعمالها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين باعتباره الداعم الرئيسي لخطط التنمية.

ووقع الاتفاقيات، عن الهيئة العامة للمعلومات الدكتور عبدالرؤوف البيباص، وعن باقي الجهات كل من نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المشروعات العامة المهندس علي جوان، ورئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر مالك، ومدير عام المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الدكتور أكرم الكاسح، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبدالباسط فرارة، والمفوض عن مصلحة التخطيط العمراني المهندس أسماء الكندي.

وتضمن هذه الاتفاقيات، قيام الهيئة العامة للمعلومات بإنشاء وتشغيل بوابة إلكترونية جغرافية على مستوى مجتمع البيانات المكانية وتقديم الخدمات المكانية من خلالها مع التزام الجهات الراعية للبيانات المكانية بإنشاء البيانات التوصيفية لمجموعات البيانات المكانية، وفقاً للمواضيع التي تقع ضمن نطاق اختصاص كل منها وتحديثها بشكل مستمر.

وتأتي هذه الاتفاقيات تحت مظلة المشروع “الوطني البنية التحية للبيانات الجغرافية” وتعد أساساً للعلاقات التي تحكم التعامل بين الهيئة العامة للمعلومات والجهات الأعضاء في مجتمع البيانات المكانية.

