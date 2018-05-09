بعد اعلان قبائل التبو الاتزام بوقف اطلاق النار.. انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الليبي في مدينة سبها

ليبيا – أعلن مجلس قبائل التبو عن إستمراره في وقف إطلاق النار من جانبه إلا في حالات الدفاع عن النفس لفسح المجال لسكان المدينة بالمشاركة في فعاليات الملتقى الوطني الليبي.

مجلس قبائل التبو أكد في بيان له تلقت المرصد نسخة منه على أن هذا القرار يأتي لتوفير المناخ الملائم وإبداء الآراء في القضايا المطروحة في هذا الملتقى ، مشيراً إلى إيمانه بأن الحوار هو السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها.

وفي ذات السياق عبر الملتقى الوطني الليبي بحسب مكتبه الاعلامي عن سعادته من عقد الملتقى بسبها، مشدداً على ضرورة أن يكون لدى جميع الليبيين الفرصة الكاملة لإسماع صوتهم والمشاركة في تقرير مصير البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية