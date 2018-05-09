حكماء ليبيا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار بدرنة ويدعو للحوار

دعا مجلس حكماء ليبيا، الأربعاء، إلى الوقف الفوري عن إطلاق النار على مدينة درنة ورفع الحصار، وتحكيم لغة العقل، والجلوس على مائدة الحوار.

وأدان المجلس، في بيان تحصلت الرائد على نسخة منه، القصف الأجنبي للمدينة، معبرين عن رفضهم التام للتدخل الأجنبي، والمساس بالسيادة الوطنية.

ووجه المجلس الدعوة لشيوخ قبائل المنطقة الشرقية بتحمل مسؤولياتهم اتجاه ما يجري في مدينة درنة، وتجنيب المنطقة ويلات الحرب والصراعات التي عبثت بالنسيج الوطني. وفق البيان.

وحمل مجلس الحكماء مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي المسؤولية القانونية لما تعانيه البلاد من أزمة سياسية وانقسامات، وتردٍ اقتصادي، وشرخ اجتماعي، مطالبا إياهم بالعمل على تعزيز السلم الأهلي والأمن والاستقرار للبلاد .

يشار إلى أن قوات حفتر أطلقت هجوما موسعا على المدينة؛ بغية اقتحامها بعد أكثر من عامين على حصارها.