بعد احتجازه لمدة عام.. عميد «صيدلة سبها» يعود إلى منزله

أعلنت جامعة سبها، إطلاق سراح عميد كلية الصيدلة، الدكتور مصطفى الصغير، وعودته إلى منزله بعد عملية اختطافه في أبريل 2017 من قبل مجموعة مسلحة مجهولة.

وأوضحت الجامعة، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أنه بعد احتجازه مدة قاربت العام بعد اختطافه عندما كان عائدا إلى بيته في منطقة القرضة، تقوم المجموعة المسلحة بإطلاق سراحه دون معرفة هويتهم وسبب الاختطاف أو طبيعة المطالب.

ويشار إلى أن وقع أمام جامعة سبها اشتباكات مسلحة الأيام الماضية، أسفرت عن توقف الدراسة في بعض الكليات لأكثر من شهرين، ومنع الطلبة من إجراء امتحاناتهم.

