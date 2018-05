«مكافحة الهجرة» يسلم طفلة غينية بعد إنقاذها لسفارة بلادها بليبيا

المتوسط:

سلم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، طفلة غينية الجنسية تدعى «حاجا» غير مصحوبة بذويها إلى سفارة بلادها بليبيا، وذلك بعد جلبها لمركز الإيواء من إحدى عمليات الإنقاد البحري.

وقال الجهاز، في بيان له، «إن عملية تسليم الطفلة لسفارة بلادها جاء من منطلق الدور الإنساني الذى يقوم به في مجال الهجرة غير الشرعية وخصوصا اتجاه الفئات المستضعفة».

وأكد أن الطفلة تسلمها ممثل سفارة غينيا كوناكرى، بعد استكمال كامل الإجراءات المتبعة حيال ذلك، ومن أهمها رسالة رسمية صادرة من سفارة غينيا كوناكرى مشفوعة بموافقة رسمية من رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

