المتوسط:

أصدر مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة، اليوم الأربعاء، عدة قرارات هامة بشأن قطاع الكهرباء ومستشفى المخيلي القروي ووزارة التعليم.

أوضح المجلس، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، أن القرار الأول هو الموافقة على المباشرة بإجراءات التعاقد مع الشركة العامة للأعمال الكهربائية والطاقات المتجددة لغرض توريد وتركيب كوابل بحي البيضاء الجديدة في مدينة البيضاء، بقيمة إجمالية تقدر بـ 550 ألف دينار ليبي.

واضاف المجلس أن القرار الثاني هو إعادة تسمية وتصنيف مركز المخيلي للأمومة والطفولة والطوارئ، بحيث يكون التصنيف والتسمية (مستشفى المخيلي القروي)، كما يمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

وتابع: «القرار الثالث هو موافقة جلس الوزراء وفقاً للقرار رقم (236) لسنة 2018، لوزارة التعليم بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع إنشاء مدرستين بالمنطقة التعليمية شحات بقيمة تقدر بـ 3 ملايين، و888 ألف، و750 دينار، وفق ما ورد بكتاب وزارة التعليم المشار إليه، على أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء.

The post «المؤقتة» تصدر قرارات هامة بشأن «الكهرباء والطوارئ والتعليم» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية