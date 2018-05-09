تنتوش: نتوقع تمرير قانوني الانتخاب والاستفتاء في الجلسة المقبلة

قال عضو مجلس النواب عمر تنتوش، الأربعاء، إن الأعضاء سيناقشون إمكانية تمرير قانوني الانتخابات والاستفتاء على الدستور في جلستهم المقبلة.

وأوضح تنتوش، في تصريح خاص الرائد، أن الجلسة التي حدد لها الأسبوع الثاني من شهر رمضان ستتناول أيضا طرح الموضوع السياسي ومعرقلاته، وسبل التغلب عليها، مضيفا أن مقترح كيفية قيادة الدولة، وانتخاب رئيس برلمان ورئيس حكومة ونائبين ضمن النقاط المطروحة للنقاش.

وأشار تنتوش إلى أن جلسة، الاثنين المنصرم، كانت تشاورية بين الأعضاء

يذكر أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سلمت في يوليو من العام المنصرم مشروع الدستور لمجلس النواب؛ لإقرار قانون الاستفاء عليه.

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