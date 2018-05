لجنة «أزمة الوقود» تحارب تهريب النفط بإصدار عدة قرارات هامة

المتوسط:

أصدرت لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، عدة قرارات هامة في إطار محاربة تهريب النفط وبيعه في السوق السوداء.

وأوضحت اللجنة، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، أن محطات الوقود في المنطقة الغربية والجنوبية تحت العين المجردة من لحظة خروجها من المستودعات حتى المحطات من قبل فرق التفتيش والشباب المتطوعين للدفاع عن مقدرات شعبهم.

وأعلنت اللجنة، وصول شحنات من الوقود البنزين والديزل والغاز لمستودع سبها النفطي، مؤكدة استمرار قفل المحطات التي تحاول بيع الوقود للسوق السوداء وإحالة مشرف المحطة لمكتب النائب العام.

وقررت اللجنة، تحديد محطات وقود تحت الرقابة المشددة وتخصيص 500.000 لتر يوميآ لمناطق الجبل وباطن الجبل عبر مستودع طرابلس النفطي حيث يتم تزويدها حسب الجدول المرفق محدد بأيام الأسبوع.

وأكدت اللجنة، أنه ما زالت فرق التفتيش في المنطقة الغربية والجنوبية تواصل متابعة المحطات المقفلة التي استلمت شحناتها من الوقود وتم بيعها للسوق السوداء، وستصدر كشوفات الحاقآ للمحطات تقوم بالمتاجرة بقوت الشعب الليبي.

وكانت اللجنة قد أوقفت أمس تزويد عدد 93 محطة وقود والواقعة في المنطقة الغربية والجنوبية وإحالتهم لمكتب النائب العام، لتهريبها الوقود وبيعه في السوق السوداء.

