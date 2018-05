«الليبية للتربية والثقافة» تعلن عن طلبات الترشح لشغل بـ«اليونسكو»

المتوسط:

أعلنت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، عن البدء في تلقي طلبات الترشح لشغل وظائف بمنظمة اليونسكو.

وأوضحت اللجنة الوطنية، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، أن وظائف بمنظمة اليونسكو جاءت في إطار برنامج الشباب المهنيين للعام 2018م.

وأضافت أن الهدف من البرنامج هو تعزيز التمثيل الجغرافي بأمانة اليونسكو وتأكيد مبدأ المساواة بين الجنسين على المستوى المهني الدولي وإثراء وتنويع أسرة اليونسكو.

وأعلن اللجنة الشروط المطلوبة وهي: أن يكون المتقدم ليبي الجنسية، ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 سنة (مواليد سنة 1986 وما بعدها)، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يكون حاملاً لشهادة جامعية أو عليا في إحدى المجالات التالية: (علوم التربية-العلوم الأساسية والطبيعية -التراث الثقافي-العلوم الإنسانية والاجتماعية-الاتصالات-العلوم السياسية والعلاقات الدولية-الاقتصاد-التعاون الدولي-القانون العام والدولي-إدارة أعمال-المحاسبة والمالية-علوم الحاسوب-تقنية المعلومات-إدارة المعرفة، إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، أن تكون للمتقدم خبرة مهنية في مجال تخصص.

وقالت اللجنة أنه ستتولى لجنة متخصصة المفاضلة بين المتقدمين وفقًا للسير الذاتية والمستندات الداعمة لها وشروط القبول لاختيار عدد 15 مترشح عن الدولة الليبية، ثم إحالة أسماء المرشحين للمنظمة مرفقة بالسير الذاتية للمنافسة على الوظائف مع مرشحي دول أخرى وفقًا لمعايير المنظمة مع الأخذ في الاعتبار التنوع والالتزام بالمبادئ العامة لليونسكو.

