اتفاق ليبي أمريكي أممي على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة

ووفق ما نشرته الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق، فإن الاتفاق يقضي بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، لتنتهي المراحل الانتقالية وتدخل البلاد في مرحلة سياسية مستقرة.

وبحث الاجتماع، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وجهود المبعوث الأممي واتصالاته لتنفيذ مراحل خارطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الازمة الليبية وفقا للاتفاق السياسي.

من ناحية أخرى، جددت القائمة بأعمال السفارة الامريكية خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة لحكومة الوفاق الوطني لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق الأمن والاستقرارفي ليبيا.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لما أبدته من التزام بدعم حكومة الوفاق ومسار التوافق، وما قدمته وتقدمه من مساعدة فعالة لدحر تنظيمات الإرهاب والتطرف.

وجدد السراج تطلعه لتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، ليشمل مجالات الاقتصاد والتنمية.

يُذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد قدّم مقترحا في نوفمبر المنصرم يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري

وأعلن المبعوث الأممي أن عمل المنظمة في ليبيا يركز حاليا على ثلاثة محاور رئيسية وهي الانتهاء من صياغة الدستور الجديد، والمصالحة الوطنية، تمهيدا لإجراء الانتخابات.

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