رصد تحركات لـ"داعش" جنوب شرق سرت

كشفت قوة حماية وتأمين سرت، عن رصد تحركات مساء أمس الثلاثاء، لتنظيم داعش الإرهابي في جنوب شرق سرت. وأوضح المتحدث الإعلامي باسم قوة حماية وتأمين سرت طه حديد، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن نحو أربع سيارات تم رصد تحركاتها في منطقة وادي بي جنوب شرق مدينة سرت، يرجح تبعيتها للتنظيم الإرهابي.

مشيرا إلى أن قوات حماية سرت لا يزالون يتابعون عملهم للكشف عن البؤر الإرهابية في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة. وأضاف حديد، أن قوة حماية وتأمين سرت، كانت قد حذرت قبل أيام من تحركات للتنظيم في الوديان جنوب شرق سرت أبرزها وادي بي و وداي رمل. يأتي هذا عقب هجوم انتحاري إرهابي، استهدف بوابة التسعين شرق سرت، أمس الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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