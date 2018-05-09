إيقاف تزويد 93 محطة وقود بالمنطقتين الغربية والجنوبية وإحالتهم لمكتب النائب العام

أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز، إيقاف تزويد 93 محطة وقود واقعة في المنطقتين الغربية والجنوبية وإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت اللجنة، أن فرق التفتيش في المنطقتين لازالت تواصل متابعة المحطات المقفلة التي استلمت شحناتها من الوقود وجرى بيعها للسوق السوداء، وستصدر تبعا كشوفات للمحطات التي تقوم بالمتاجرة بقوت الشعب الليبي، حسب قولها.

ونوهت اللجنة، جميع مشرفي محطات الوقود في المنطقتين الغربية والجنوبية إلى أن تزويد محطاتهم ستكون تحت المراقبة “بالعين المجردة” من لحظة خروج الشحنة من المستودعات حتى المحطات من قبل فرق التفتيش والشباب المتطوع الغيورين الذين يعملون ويدافعون عن مقدرات شعبهم.

وتعاني العديد من مدن المنطقتين الغربية والجنوبية من حين لآخر من نقص حاد في الوقود بسبب تفشي ظاهرة تهريب الوقود إلى الدول الحدودية من بينها تونس وتشاد.

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