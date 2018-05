المتوسط:

نظم الهلال الأحمر الليبي ببنغازي، مهرجانًا وسط المدينة، بمناسبة اليوم العالمي للصليب والهلال الأحمر، بمشاركة المواطنين للتعريف بالحركة الدولية ومبادئها الأساسية.

وحدد الهلال الأحمر منطقة لكورنيش بوسط البلاد، لإقامة المهرجان حيث كانت تلك المنطقة التي شاهدت أياما عصيبة من ويلات الحرب في محاولة لإحياء المكان والتشجيع على السلم والسلام في.

ووجه الهلال الأحمر بنغازي، الشكر لكل من شارك في إنجاح هذا البرنامج من شبيبة وقادة ومتطوعين وقسم النجدة لتأمين المهرجان وطلبة الإعلام قسم العلاقات العامة لمشاركتهم في تنظيم المهرجان.

وكان قد ناشد الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، كافة مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في هذه الاحتفالية؛ التي ستتضمن العديد من الأنشطة: التعريف بالجمعية ونشاطاتها وطريقة عملها ونشأتها، بالإضافة إلى التعريف بالمبادئ السبعة الأساسية للجمعية.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post بنغازي تحتفل اليوم العالمي للصليب والهلال الأحمر (صور) appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية