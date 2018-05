«الخليج العربي للنفط» تناقش الميزانيات الخاصة بالمشاريع

المتوسط:

عقدت شركة الخليج العربي للنفط، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، مع الإدارة المالية وإدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وحضر الاجتماع، مدير عام الإدارة العامة للهندسة والمشاريع والتصنيع والسيد مدير عام الإدارة العامة للعمليات والصيانة والمصافي والسيد مدير إدارة الشؤون المالية والسيد مدير إدارة الصيانة والسيد مدير إدارة الشؤون الفنية والسيد مدير إدارة الهندسة والسيدة منسق الميزانيات والتكاليف والمتابعة.

وناقش الاجتماع، الميزانيات الخاصة بالمشاريع وقطع الغيار والمشاكل التي تُعيقها وإمكانية حلحلت المعوقات .

