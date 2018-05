المتوسط:

أعلن ميناء بنغازي البحري، استقبال الرصيف 15 السفينة “ٱمال نبتون” التابعة لوكالة أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية محملة بـ 6000 طن من حبوب القمح حيث رست ليتم عملية تفريغ حبوب القمح والذرة.

وأضاف ميناء بنغازي، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أنه استقبل أيضًا بنفس الرصيف السفينة (لونا أف) التابعة لوكالة الإسطرلاب للتوكيلات الملاحية محملة پـ 78 حاوية بضائع مختلفة.

وتابع: «سنقوم بشحن عدد 30 حاوية فارغة».

