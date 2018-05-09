كاجمان يبحث مع أعيان قبيلة المقارحة الأوضاع في الجنوب

بحث النائب في المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، مع عدد من أعيان قبيلة المقارحة عن منطقة وادي الشاطئ، الوضع العام في الجنوب المتمثل في تدني مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية.

وأكدت إدارة التواصل والإعلام في مجلس الوزراء، أن اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، تخلل التشديد على أهمية ترسيخ مبدأ السلم الأهلي في الجنوب، وإعادة بلورته بشكل إيجابي من خلال حكومة الوفاق الوطني ومجالس القبائل في الجنوب ومؤسسات المجتمع المدني بما ينعكس بشكل إيجابي على إيجاد خطة شاملة للمصالحة والسلم الأهلي في المنطقة.

هذا وأكد الحضور، على ضرورة العمل من أجل دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم باقامة مشاريع صغرى ومتوسطة لاستغلال الموارد الموجودة بالمنطقة، بما ينعكس على المناطق بالتنمية والاستقرار رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

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