المجلس الرئاسي يصدر قرارًا بإنشاء جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرارًا حمل رقم (556) لعام 2018، بشأن إنشاء جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.

وأوضح نص القرار الذي حصلت «المتوسط» على نسخة منه، أنه وفق المادة الأولى ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز عام يسمى جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الداخلية.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أن يكون المقر الرئيسي للجهاز مدينة طرابلس ويجوز بقرار من وزير الداخلية إنشاء فروع ومكاتب له، بناء على عرض من رئيس الجهاز. وفي نص المادة الثالثة؛ يتولى إدارة الجهاز رئيس يصدر بتسمية قرار من المجلس الرئاسي بناء على عرض من وزير الداخلية.

وتناولت المادة الرابعة من نص القرار، أن الجهاز يمارس الاختصاصات التالية؛ أولًا: المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية المشتركة بما يكفل حفظ الأمن والنظام العام في البلاد، وثانيًا: دراسة ووضع الخطط الاستراتيجية لتفعيل البوابات الأمنية.

وأشار البيان إلى أن تلك القرارات جاءت بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015، وقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 10 لعام 1992 بشأن الأمن والشرطة، وكذلك العديد من القرارت المعنية في هذا الإطار.

