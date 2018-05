«السراج» يشكل جهازا أمنيا جديدا ويمنحه مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي

المتوسط:

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بتشكيل جهاز جديد تحت مسمى «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» يكون ضمن اختصاصاته استخدام الوسائل الفنية والتقنية الحديثة في تتبع أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي، في حالات الظروف الاستثنائية التي تقتضيها المصلحة العامة.

ومنحت المادة الرابعة من القرار الذي أصدره فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، والذي حمل رقم 555 بتشكيل جهاز أمني جديد استخدام الوسائل الفنية والتقنية الحديثة في تتبع أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي في حالات الظروف الاستثنائية التي تقتضيها المصلحة العامة.

ونصت المادة على «في حالات الظروف الاستثنائية التي تقتضيها المصلحة العامة استخدام الوسائل الفنية والتقنية الحديثة في تتبع أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتواتر بشأن مستخدميها معلومات جديدة تضعهم في دائرة شبهة المساس بأمن البلاد والعبث بالسلم الاجتماعي والأمن القومي وتعريضه للخطر على أن يكون ذلك بمعرفة السلطة القضائية وتحت إشرافها».

وأعلن المجلس الرئاسي حل قوة الردع الخاصة وضم جميع منتسبيها إلى الجهاز الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها وقت صدور القرار وتؤول إلى الجهاز كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت بحوزة تلك القوة بما في ذلك القوة العمومية للأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال والمراقبة والرصد والآليات.

