لماذا دفعت مصر والإمارات حفتر للحرب على درنة؟

مع اشتداد هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مدينة درنة (شرقي ليبيا)، يسلط مراقبون الأنظار على دور مصري وإماراتي مركزي في هذه المعركة، التي تريد الأطراف الثلاثة إدخالها “بيت الطاعة الحفتري” بالقوة، بعد أن فشلت في ذلك عبر حصار امتد أربعة أعوام.

وعلى مدى السنوات الماضية، أعلن حفتر مرارا أنه سيهاجم المدينة -الوحيدة في شرق ليبيا الخارجة عن سيطرة قواته- لكنه اختار في خطابه الأول الذي ألقاه نهاية الشهر الماضي بعد عودته لبنغازي من رحلة علاجية طالها الكثير من اللغط؛ إعلان الحرب على درنة لتخليصها ممن يصفهم “بالإرهابيين”.

درنة قبل طرابلس

وتنقل المصادر عن المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة حديثه قبل أيام عن أن درنة لم تكن أولوية لدى حفتر، وأنه كان يرغب في التوجه لمهاجمة العاصمة طرابلس، وأن مصر هي من دفعت حفتر نحو درنة.

المصادر ذاتها قالت إن القاهرة مارست ضغوطا على حفتر لوضع درنة على رأس أولوياته وعدم التحضير لمهاجمة طرابلس.

وأسباب مصر في ذلك تعود لرغبتها في بسط قوات حفتر نفوذها على كامل مدن الشرق الليبي، لا سيما أن درنة تقع على الطريق الواصل بين بنغازي والحدود المصرية، إضافة إلى اتهامات مصر للجماعات الإسلامية في درنة بأنها تأوي بين صفوفها “إرهابيين” متورطين في الهجمات التي تستهدف الجيش المصري في سيناء ومناطق أخرى من مصر.

طائرات الإمارات

وفي السياق ذاته، رأى مراقبون أن حضور رئيس اللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي اللواء محمود الكشكي الاحتفال أمس الاثنين بـ”عملية الكرامة“، الذي أعلن فيه حفتر حربه على درنة، بمثابة رسالة دعم مصري لحرب حفتر الجديدة.

وبحسب المصادر، فإن الإمارات تشارك في الحرب عبر طائرات مسيرة تنطلق من قاعدة الأبرق التي تبعد نحو مئة كيلومترا عن درنة.

صمت طرابلس

وقصة طرابلس تحضر أيضا في الاتهامات التي يوجهها سياسيون ونشطاء للمجلس الرئاسي وهيئات الحكم في طرابلس، بعد أن تساءل عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد في بيان أصدره أمس عن أسباب صمت المجلس إضافة إلى البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي إزاء الهجوم العسكري على درنة.

ويفسر مصدر ليبي تحدث للجزيرة نت صمت المجلس الرئاسي بأن رئيسه فايز السراج تجنب في كل المحطات السابقة أي انتقاد علني أو مواجهة مع خليفة حفتر أو مصر والإمارات، لكن المصدر ذاته قال إن استمرار الحملة العسكرية على درنة ستدفع السراج وحتى البعثة الأممية إلى إعلان مواقف تجاهها.

حرب القذافي على درنة

وبرر القذافي حينها تلك الحملة بالحرب على ما عرف وقتها بـ”الجماعة الليبية المقاتلة” التي أعلنت الحرب على نظام القذافي، وتشكلت من عائدين من أفغانستان.

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