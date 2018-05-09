كاجمان يبحث الأوضاع في الجنوب مع أعيان قبيلة المقارحة

عين ليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان الأربعاء مع عدد من أعيان قبيلة المقارحة عن منطقة وادي الشاطئ الوضع العام في الجنوب المتمثل في تدني مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

وأكد كاجمان على أهمية ترسيخ مبدأ السلم الأهلي بالجنوب، وإعادة بلورته بشكل إيجابي من خلال حكومة الوفاق الوطني ومجالس القبائل في الجنوب الليبي ومؤسسات المجتمع المدني بما ينعكس بشكل إيجابي على إيجاد خطة شاملة للمصالحة والسلم الأهلي بالمنطقة.

وأكد الحضور على ضرورة العمل من أجل دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم باقامة مشاريع صغرى ومتوسطة لاستغلال الموارد الموجودة بالمنطقة بما ينعكس على المناطق بالتنمية والاستقرار رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

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