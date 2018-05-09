هيئة المعلومات توقع 5 اتفاقيات لتوريد الخدمات

وقعت الهيئة العامة للمعلومات، خمس اتفاقيات لتوريد الخدمات الرئيسية مع عدد من الجهات الراعية للبيانات المكانية.

وبينت إدارة التواصل والإعلام في مجلس الوزراء، أن الاتفاقيات التي وقعت اليوم الأربعاء، شملت هيئة المشروعات العامة، والهيئة العامة للسياحة، والمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومصلحة التخطيط العمراني، إلى جانب الشركة العامة للكهرباء.

هذا وتضمن هذه الاتفاقيات، قيام الهيئة العامة للمعلومات بإنشاء وتشغيل بوابة إلكترونية جغرافية على مستوى مجتمع البيانات المكانية، وتقديم الخدمات المكانية من خلال إلتزام الجهات الراعية للبيانات المكانية بإنشاء البيانات التوصيفية لمجموعات البيانات المكانية، وفقاً للمواضيع التي تقع ضمن نطاق اختصاص كل منها وتحديثها بشكل مستمر.

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