تونس تضبط عصابة ليبية لتهريب الوقود بمحاذاة المنطقة العسكرية

تمكنت دوريات عسكرية تابعة للجيش التونسي، اليوم الأربعاء، من ضبط عصابة تتكون من 24 شخصاً ليبيًا وكانوا على متن شاحنات لتهريب الوقود بمحاذاة المنطقة العسكرية العازلة.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن الدوريات المشتركة العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بولاية تطاوين، اشتبكت مع العصابة وأطلقت عيارات نارية تحذيرية في الهواء لإيقاف 19 شاحنة تهريب دون لوحات.

وأضافت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بوقع فيس بوك، أن الدوريات تمكنت من حجز 120 ألف لتر من المحروقات محملة على 10 شاحنات، إلى جانب حجز حاويات.

