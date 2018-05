وزير «داخلية المؤقتة» يعلن بدأ تنفيذ خطة أمنية جديدة

المتوسط:

أعلن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، بدأ الأجهزة الأمنية في تنفيذ خطة أمنية جديدة مقسمة إلى مراحل، موضحًا أن مراكز الأمن والمديريات العامة تقوم بالتكليفات الرسمية التي تقدم لها بالشكل المطلوب في سبيل توفير الأمن للمواطن.

وأكد “بوشناف”، في تصريحات صحيفة، اليوم الأربعاء، ضرورة التزام الجهات الأمنية بواجبها القانوني المتمثل في بسط الأمن وإحكام السيطرة، مراهناً على مستوى تفهّم المواطنين لطبيعة عمل رجال الأمن وأنهم لن يتوانوا عن مساندتهم.

تابع: «تلبية وزارة الداخلية واستجابتها للبلاغات المقدمة لها من قبل المواطنين يعد واجباً، لكنها عندما ترصد الأخطار والخروقات الأمنية المحتملة من خلال أجهزتها الرسمية فإن هذا الأمر يتحول إلى واجب تحركه دوافع أخلاقية».

