التوقيع على خمس اتفاقيات لتوريد الخدمات الرئيسية للهيئة العامة للمعلومات

عين ليبيا

وقعت الهيئة العامة للمعلومات الأربعاء، خمس اتفاقيات لتوريد الخدمات الرئيسية مع عدد من الجهات الراعية للبيانات المكانية، وهي “هيئة المشروعات العامة، والهيئة العامة للسياحة، والمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومصلحة التخطيط العمراني، والشركة العامة للكهرباء”، وذلك للتعاون في مجالات توريد واستخدام ونشر البيانات والمعلومات المكانية، في إطار توجهات الهيئة للاستفادة من المشروع الوطني “البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية” في دعم القرار وتطوير أداء المؤسسات الوطنية والرقي بأعمالها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين باعتباره الداعم الرئيسي لخطط التنمية.

وتضمن هذه الاتفاقيات، قيام الهيئة العامة للمعلومات بإنشاء وتشغيل بوابة إلكترونية جغرافية على مستوى مجتمع البيانات المكانية وتقديم الخدمات المكانية من خلالها مع التزام الجهات الراعية للبيانات المكانية بإنشاء البيانات التوصيفية لمجموعات البيانات المكانية، وفقاً للمواضيع التي تقع ضمن نطاق اختصاص كل منها وتحديثها بشكل مستمر.

وتأتي هذه الاتفاقيات تحت مظلة المشروع “الوطني البنية التحية للبيانات الجغرافية” و تعد أساساً للعلاقات التي تحكم التعامل بين الهيئة العامة للمعلومات والجهات الأعضاء في مجتمع البيانات المكانية.

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