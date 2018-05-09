حملة لإزالة المطبات العشوائية بطريق الأبرق البيضاء

شرعت أمس الثلاثاء مديرية أمن شحات وبالتنسيق مع غُرفة عمليات عمر المختار التابعة للقوات المسلحة في حملة أمنية لإزالة المطبات العشوائية المنتشرة بشكل كبير في الطريق الواصل من بلدة الأبرق شرقاً إلى مدخل مدينة البيضاء غرباً .

وأكد الناطق بإسم مديرية أمن شحات الملازم “حسن بوأكريم” لمراسل بوابة أفريقيا الإخبارية أن قسم المرور والتراخيص بالمديرية ، وبالتعاون مع قسم شرطة النجدة شحات ، باشر بإزالة المطبات العشوائية من مطار الابرق الدولي وصولاً إلى مدخل مدينة البيضاء.

وأشار “بوأكريم” إلى أن الحملة جاءت ، من أجل السلامة المرورية لكل مستخدمي الطريق المستهدف ولتسهيل تحرك سيارات الإسعاف بالإضافة إلى عدم عرقلة تحرك قوات الجيش إثناء التنقل إلى محاور عمليات تحرير مدينة درنة كما ناشد بواكريم سائقي المركبات الآلية تخفيف سرعاتهم تفاديا للحوادث وتسهيلاً للحركة المرورية بكل سلامة ويسر.

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