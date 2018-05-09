مصر للطيران : تسيير رحلات من القاهرة الى طرابلس وبنغازي خلال الصيف القادم

ليبيا – كشفت مصادر بشركة مصر للطيران عن دراسة الشركة إستئناف الرحلات الجوية إلى ليبيا ومطار القاهرة الدولي خلال فصل الصيف.

المصادر ذاتها قالت في تصريح لصحيفة”اليوم السابع” المصرية و تابعتها صحيفة المرصد إنه من المقرر تشغيل الرحلات خلال العام الجاري بواقع 4 رحلات إلى العاصمة طرابلس و3 رحلات أخرى إلى بنغازي، موضحةً أن الرحلات المتجهة إلى بنغازي ستكون خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر أنه تتم حالياً دراسة جدوى إعادة تشغيل الرحلات الجوية إلى ليبيا بعد التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية هناك والتأكد من تأمين المطارات التى ستهيط بها رحلات الشركة.

وأكدت على قيام وفد من سلطة الطيران المدني المصري بزيارة إلى بنغازي نهاية العام الماضي حيث تم خلالها لقاء مسؤولين ليبيين لبحث إستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة و بنغازي.

يشار إلى أن سلطات الطيران المدني المصرية أوقفت حركة الطيران المباشر بين مطاري القاهرة الدولي ومطار بنينا بنغازي الدولى منذ 4 سنوات بسبب العمليات الإرهابية والأحداث التى تشهدها البلاد هناك وإقتصارها على مطار برج العرب بالإسكندرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية