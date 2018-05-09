بلدية بنغازي تستعد غداً للإحتفال بالذكرى الرابعة لثورة الكرامة

تواصل بلدية بنغازي إستعدادتها التامة للإحتفال بالذكرى الرابعة لثورة الكرامة عصر يوم غداً الخميس.

وأكد قسم الإعلام في البلدية، أن البرنامج العام للاحتفالية يتضمن عرض جوي لسلاح الجو، ومشاركات عدة من قِبل قطاعات الدولة، ومفوضية الكشافة والمرشدات والهلال الأحمر، إلى جانب أسر الجرحى والشهداء وأعيان ومشائخ بنغازي الكبرى وطلبة النشاط المدرسي .

يذكر أن قاعدة بنينا الجوية شهدت الإثنين الماضي، احتفالاً مهيباً بذكرى الكرامة بحضور القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر وقادة عسكريين تخلله عرض عسكري وجوي وحفل تخريج الدفعة الـ51 لطلبة الكلية العسكرية.

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