بوجنوب يستلم رسميآ مهام مسؤول قطاع التربية بشحات

تمت صباح يوم أمس الثلاثاء بمقر ديوان قطاع التربية والتعليم بمدينة شحات مراسم التسليم والإستلام ما بين المسؤول السابق لشئون التربية والتعليم شحات والمسؤول المكلف مؤخراً من قبل وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة. وتمت مراسم التسليم والاستلام بشكل ودي ما بين الدكتور “فرج عبدالرحيم” المسؤول السابق للقطاع وبين الأستاذ “علي بوجنوب” المسؤول الجديد للقطاع بحضور مدراء الإدارات والمكاتب والأقسام والوحدات الإدارية بديوان القطاع وبحضور اللجنة الخاصة بالتسليم والإستلام وممثل نقابة المعلمين ببلدية شحات .

وفي سياق الموضوع قام الأستاذ “علي بوجنوب” بعد استلامه لمهامه بجولة تفقدية داخل ديوان القطاع ليتعرف على نظام العمل الداخلي وكيفية تقديم الخدمات للموظفين في كافة أرجاء البلدية.. وفي ختام الجولة أكد الحاضرون على حرصهم الكامل تجاه خدمة المعلمين ببلدية شحات وعلى توصيل الرسالة التعليمية الكاملة إلى أجيال المستقبل متمنين كامل التوفيق لهم وللمسؤول الجديد كل التوفيق والنجاح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية