المتوسط

تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، اليوم الأربعاء 9 مايو، خطابًا رسميًا موجه من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أشاد فيه بجهود ودور الدبلوماسية الليبية في إطار العمل العربي المشترك الجماعي.

وأشار أبو الغيط في نص الخطاب، إلى إعلان إسرائيل يوم الجمعة الماضي عن قراراها سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن لعامي 2019 و 2020 والتراجع عن خوض سباق الانتخابات التي ستجري في الجمعية العامة الشهر المقبل.

وعبر الأمين العام للجامعة، بهذه المناسبة عن خالص تثمينه للجهد العربي المشترك والمتكامل الذي هدف إلى التصدي لهذا المسعى الإسرائيلي منذ البداية وأفضى إلى إلحاق هذه الهزيمة الاستباقية التي حالت دون حصولها على الأصوات التي كانت ستؤهلها للانضمام إلى الجهاز الأممي الأعلى والأهم المعني بالحفاظ على السلم و الأمن الدولي.

وأشاد أبو الغيط، في نص الخطاب؛ بالجهود المقدرة التي اضطلعت بها ليبيا في هذا الاتجاه، في إطار العمل العربي الجماعي الذي أوكلت الدول الأعضاء مهام صياغته وتنسيقه للجامعة وللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لهذا الغرض، قائلًا: «إنني أثق في هذا المجهود العربي المتناسق سوف يتواصل، وعلى أعلى مستوى، للحيلولة دون تطبيع وضعية إسرائيل داخل منظومة الأمم المتحدة، والتصدي كذلك إلى محاولاتها للتغلغل داخل القارة الأفريقية على حساب القضية الفلسطينية والمصالح العربية».

وتابع: «إلى جانب الاستمرار في الدفاع عن قضية القدس الشريف والحيلولة دون تبني أية دول للموقف الأمريكي أحادي الجانب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل بعثاتها الدبلوماسية إليه».

The post «سيالة» يتلقى خطابًا رسميًَا من الأمين العام لجامعة الدول العربية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية