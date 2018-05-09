العباني: درنة لن تصبح إمارة للإرهاب

أكد عضو مجلس النواب المتنحي، محمد العباني، أن الشعب الليبي لن يسمح بأن تكون درنة مدينة الياسمين إمارة للإرهاب، بل مدينة للفن والعلم واﻹبداع والجمال.

وقال العباني، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن إذن القائد العام وإعلانه في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة الكرامة بقاعدة بنينة الجوية بمدينة بنغازي العصية، بأنه قد دقت ساعة الصفر لتحرير مدينة درنة الثقافة والفن والجمال من براثن اﻹرهاب وتطهيرها من دنس المنظمات اﻹرهابية التي عاثت فيها فسادا، بعد أن نفذ صبر الجيش الليبي والمساعي السلمية وزاد تعنت اﻹرهابيين على استمرار اختطاف المدينة لتحويلها إلى إمارة إرهابية، تحرير مدن ليبيا من اﻹرهاب وإرجاعها إلى حضن الوطن هو ديدن القوات المسلحة الليبية وهدفها اﻷسمى.

وأعرب العباني عن تحيته إلى اﻷسود المرابطين على تخوم مدينة الياسمين المتأهبين لتنفيذ قرار القائد العام المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر بتحرير المدينة وإرجاعها إلى حضن الشرعية ومدنية الدولة، قائلا “وﻻ يفوتنا بهذه المناسبة إﻹ أن نرفع التحايا والتبريكات للقائد الفد ولرفاقه اﻷبطال والتهنئة موصولة بمناسبة اﻹحتفال بالذكرى الرابعة لعملية الكرامة وتخريج الدفعة 51 للكلية العسكرية”.

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