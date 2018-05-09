إعادة تشغيل مطار مصراتة وتحديد موعد استئناف الرحلات

من المنتظر أن يتم استئناف الرحلات الجوية من والى مطار مصراتة اعتبارا من يوم غد الخميس وذلك بعد انتهاء اعمال الصيانة العاجلة التي اجريت للمهبط. ويأتي استئناف المطار بعد أن اعيد فتحه وتشغيله اليوم الاربعاء ويعتبر جاهزا لاستقبال الملاحة الجوية المحلية والدولية. وكانت إدارة مطار مصراتة الدولي قد اغلقت المطار كليا امام حركة الملاحة الجوية وعلقت الرحلات من وإلى المطار الأحد الماضي الموافق لغرض أعمال الصيانة للمهبط وبعض التشققات التي ظهرت فيه.

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