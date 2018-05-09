داخلية المؤقتة تنفذ خطية أمنية جديدة

البيضاء-العنوان

أكدت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بدأ الأجهزة الأمنية في تنفيذ خطة أمنية جديدة مقسمة إلى مراحل، مطالبة ضرورة التزام الجهات الأمنية بواجبها القانوني المتمثل في بسط الأمن وإحكام السيطرة.

وفي تصريحات صحفية لوزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الإربعاء قال فيها إن مراكز الأمن والمديريات العامة تقوم بالتكليفات الرسمية التي تقدم لها بالشكل المطلوب في سبيل توفير الأمن للمواطن.

وأوضح بوشناف أن مراكز الأمن والمديريات العامة تقوم بالتكليفات الرسمية التي تقدم لها بالشكل المطلوب في سبيل توفير الأمن للمواطن.

وراهن بوشناف على مستوى تفهّم المواطنين لطبيعة عمل رجال الأمن مؤكدا أن المواطنين لن يتوانوا عن مساندتهم.

وقال “إن تلبية وزارة الداخلية واستجابتها للبلاغات المقدمة لها من قبل المواطنين يعد واجباً، لكنها عندما ترصد الأخطار والخروقات الأمنية المحتملة من خلال أجهزتها الرسمية فإن هذا الأمر يتحول إلى واجب تحركه دوافع أخلاقية.”

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