استئناف الرحلات الجوية بين مطارين في ليبيا ومطار القاهرة

أعلنت شركة مصر للطيران، عن استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومطار القاهرة الدولي خلال فصل الصيف. وبحسب ما أوردت صحيفة اليوم السابع المصرية، نقلا عن مصادر بالشركة فإنه من المقرر تشغيل الرحلات خلال العام الجاري بواقع 4 رحلات إلى العاصمة الليبية طرابلس، و3 رحلات أخرى إلى بنغازي. وأضافت المصادر أنه تتم حاليا دراسة جدوى إعادة تشغيل الرحلات الجوية إلى ليبيا، بعد التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية هناك، والتأكد من تأمين المطارات التي ستهبط بها الرحلات.

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