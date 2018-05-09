غريان تبرز دور القيادات النسائية

انطلقت بمسرح كلية الهندسة بمدينة غريان، الثلاثاء، دورة القيادات الإدارية النسائية، التي يلقيها المدرب الدولي الدكتور صابري الفيتوري، وبمشاركة 25 متدربة من المؤسسات الحكومية واتحاد الطلبة.

ويشرف على تنظيم الدورة التدريبية المعتمدة من المعهد العربي الأوروبي الفرنسي، مركز البسمة للتدريب والاستشارات النفسية والأسرية، بالتعاون مع جمعية المحجة البيضاء.

وجاءت هذه الدورة ضمن مشروع المرأة القيادية، حيث استعرضت خلالها محاور تتعلق بمهارات الاتصال والتواصل، وكيفية اتخاذ القرار، ومهارات القيادة وأسسها، وإدارة الاجتماعات.

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