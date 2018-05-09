العامة للكهرباء تبحث تعزيز التعاون مع الشركات التركية

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة،مع سفير تركيا لدى ليبيا أحمد دوغان أهمية تعزيز التعاون بين الشركة والشركات التركية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء على صفحتها الرسمية، أن الاجتماع تخلل مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بحادثة المختطفين الأتراك التابعين لشركة آنكا المقاول المنفذ لمشروع أوباري.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تبذل مساعي من جميع الأطراف، مؤكداً تواصله مع الحكومة الليبية والحكومات المعنية من أجل الإسراع بالإفراج عن المختطفين .

من جانبه أكد السفير التركي رغبة بلاده عودة الشركات التركية للعمل من جديد، وعودة المختطفين بسلامة .

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