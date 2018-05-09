الحكومة المؤقتة تستنكر الهجوم الانتحاري على بوابة الـ 90 في رأس لانوف

ليبيا – إستنكرت الحكومة المؤقتة العمل الإرهابي الذي استهدف تفجير بوابة التسعين برأس لانوف أمس الثلاثاء.

الحكومة المؤقتة أدانت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه بأشد العبارات هذه الأعمال “الإجرامية الوقحة” التي تنتهجها الجماعات الإرهابية كردود أفعال خسيسة على نجاحات الجيش بدحرهم وإفشال مخططاتهم بحسب نص البيان.

تنظيم داعش الإرهابي يتبنى هجوم ” بوابة التسعين ” ويعلن عن كنية منفذه

وأكدت الحكومة على أن هذه الأعمال لن تثني أبناء الشعب الليبي وحكومته وجيشه عن المضي قدماً في محاربة الإرهاب وإجتثاث بؤره وإنقاذ البلاد من أخطاره الجسيمة.

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